Calcio | Serie A | Milan-Lazio 0-0 alla fine del primo tempo

(Di sabato 30 settembre 2023)o, 30 set. - (Adnkronos) - Finisce in parità sul punteggio di 0-0 ildi, anticipo della settima giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Meazza'.

Lecce , 30 set. - (Adnkronos) - Seconda vittoria di fila con 4 gol all'attivo per il Napoli che passa al Via del Mare di Lecce con un netto 4-0. Gli ...

LECCE - Il momento negativo sembra alle spalle per il Napoli di Rudi Garcia . Il tecnico francese si gode il corroborante successo per 4 - 0 in casa del Lecce , che segue quello sull'Udinese di tre ...I campioni d'Italia danno continuità alla vittoria contro l'Udinese con un sonoro 4 - 0 in casa del Lecce. Decidono i gol di Ostigard nel primo tempo e di Osimhen, Gaetano e Politano nella ripresa. ...

"E' un giocatore che si può muovere su tutto il fronte offensivo, ha tenuta, può sporcarsi, non è un leggero, deve ottimare al meglio la sua capacità nel dribbling e ci stiamo lavorando dato che ...Si è appena concluso il primo dei dieci capitoli della settima giornata della Serie A 2023-2024. Il Napoli di Rudi Garcia, di scena a Lecce a partire dalle 15.00, si è imposta sui padroni di casa per ...