Calcio | Serie A | Lecce-Napoli 0-4**

(Di sabato 30 settembre 2023), 30 set. - (Adnkronos) - Ilbatte 4-0 ilnell'anticipo della settima giornata diA, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere il match i gol di Ostigard al 16', Osimhen al 51', Gaetano all'88' e Politano su rigore al 95'. In classifica gli azzurri salgono al 3° posto con 14 punti, uno in meno di Milan e Inter, mentre i giallorossi restano fermi a quota 11 in sesta posizione insieme alla Fiorentina.