"Se pensi a Ranieri , pensi alla leggenda del Leicester . Ma fatte le debite proporzioni l'impresa l'ha fatta prendendo un Cagliari in difficoltà per ...

"Questa è una squadra che lotta e si impegna in allenamento e in partita - ha detto- se io vedessi qualcosa di diverso sarei il primo a dire: o si cambia registro o me ne vado. Ma così non è:...parla in conferenza stampa, facendo una richiesta ai tifosi: ' Stiamo vicini a questa squadra. Criticateci, perché la critica ci stimola, ma tranquilli che tutti gli errori li analizziamo. ...

Calcio: Ranieri, 'niente disfattismi, stiamo arrivando' Agenzia ANSA

Claudio Ranieri anticipa tutti, anche le domande. E in conferenza stampa parte da solo. "Dateci tempo, anche l'anno scorso le neopromosse hanno iniziato male e hanno recuperato. Quest'anno siamo noi ...Antonio Cassano ha parlato sui propri canali social riguardo al caso che ha coinvolto Victor Osimhen con il Napoli. Scopriamo tutti i dettagli.