Calcio | Mourinho | ' accetteremo un' eventuale contestazione'

(Di sabato 30 settembre 2023) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - "Vogliamo e dobbiamo vincere, non dobbiamo cercare nessun tipo di alibi. Prima di tutto dobbiamo avere il coraggio di entrare in campo domani e accettare una reazione di grande romanismo che può essere un supporto o può essere una manifestazione di scontento. Dobbiamo avere il rispetto per questa manifestazione, positiva o negativa che sia, e avere rispetto per il Frosinone". Così l'allenatore della Roma Joséin conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone allo stadio Olimpico.

Commenta per primo Josè Mourinho, allenatore della Roma, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone: "Tre mesi dopo sembra che io sono il problema, ma non lo accetto".

Ma il suo tecnico José Mourinho non si nasconde e promette di voler restare: "Ho rifiutato la più pazza offerta di lavoro che un allenatore abbia mai avuto nella storia del calcio per la parola ai mie giocatori, a Friedkin e ai tifosi."