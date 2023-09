Calcio | Fiorentina | escluse lesioni legamentose per Biraghi

(Di sabato 30 settembre 2023) Sospiro di sollievo in casaper Cristiano. Il difensore viola, uscito alla fine del primo tempo contro il Frosinone per infortunio per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia, ...

Il giocatore dovrà essere operato al ginoccio destro FIRENZE - Pessime notizie per la Fiorentina. I viola fanno sapere in una nota che " Dodo è ...

Frosinone, 28 set. - (Adnkronos) - La Fiorentina è in vantaggio per 1-0 sul Frosinone al termine del primo tempo del match valido per la sesta ...

Frosinone , 28 set. - (Adnkronos) - Pari per 1-1 tra Frosinone e Fiorentina in uno dei posticipi del turno infrasettimanale. Viola avanti nel primo ...

E altrettanto chiedo che si faccia adesso per raggiungere il sogno della salvezza" il messaggio lanciato dall'allenatore del Cagliari all'antivigilia della sfida del Franchi contro la. "...Sospiro di sollievo in casaper Cristiano Biraghi. Il difensore viola, uscito alla fine del primo tempo contro il Frosinone per infortunio per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia, si è sottoposto oggi ad ...

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Sospiro di sollievo in casa Fiorentina per Cristiano Biraghi. Il difensore viola, uscito alla fine del primo tempo contro il Frosinone per infortunio per un trauma contusivo ...Dopo aver passato "una notte insonne per lavorare" e riprendersi dai quattro schiaffi di Genova, José Mourinho presenta in conferenza stampa la partita dell'Olimpico contro il Frosinone in cui la sua ...