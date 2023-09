Calcio | Farioli | ' Beka Beka sta bene | ora ha bisogno di privacy e serenità'

(Di sabato 30 settembre 2023) Nizza, 30 set. - (Adnkronos) - "Sicuramente oggi non è un pre gara come gli altri. L'episodio di ieri ha toccato tutti noi: squadra, staff, società e in generale tutto il mondo del. Fortunatamente stiamo parlando qui, Alexis sta, è al sicuro e sta ricevendo tutti i trattamenti del caso. Quello che vorrei sottolineare è il lavoro fatto da Sophie, la nostra psicologa, che negli ultimi mesi ha preso in cura il caso con grande sensibilità. Spesso si pensa che i giocatori siano solo delle superstar, invece sono esseri umani come tutti gli altri". Così l'allenatore del Nizza Francesco, in merito alla vicenda di Alexis, centrocampista dei rossoneri, che ieri ha minacciato il suicidio dal ponte Magnan sull'autostrada A8 che attraversa la Costa ...

'Oggi non è una vigilia di gara come tutte le altre. L'episodio di ieri ha toccato tutti noi, dalla squadra, alla società, ai tifosi'. Esordisce così in conferenza stampa Francesco, l'allenatore italiano del Nizza, squadra scossa ieri dalla minaccia di suicidio da parte del proprio giocatore Alexis Beka Beka , poi tratto in salvo dai Vigili del Fuoco dal ponte sul quale ...... pronta a esplodere di energia e passione per il. Gattuso sta cercando di stabilizzare la squadra e riportarla ai vertici della Ligue 1.al Nizza: La Favola Italiana: Nell'angolo ...

Alla vigilia del match contro il Brest l'allenatore del Nizza Farioli è intervenuto in conferenza stampa. Oltre che della partita, però, impossibile non parlare anche di quanto accaduto a Beka Beka, ...“Non è una giornata come le altre”, esordisce Francesco Farioli, allenatore del Nizza, in conferenza stampa. Ieri Alexis Beka Beka ha minacciato di gettarsi dal ponte del viadotto Magnan; il giocatore ...