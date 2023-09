Calcio | Di Francesco ' amo sempre la Roma | ma testa al Frosinone'

(Di sabato 30 settembre 2023) Prova a mascherare l'emozione di una partita che per lui sarà ovviamente speciale. "Vedere quel pubblico farà tanto piacere ma sono concentrato solo sul. Non so quali sentimenti avvertirò ...

Era presente in tribuna, per esempio, per vedere Roma - Frosinone di campionato una manciata di settimane fa, a poca distanza daTotti . Lo Special One ha nominato l'attaccante brasiliano ......estate ho avuto la più importante offerta che un allenatore abbia mai avuto nella storia del... Sulla partita dell'Olimpico contro il Frosinone dell'ex Di: "Vogliamo e dobbiamo vincere, ...

Non so quali sentimenti avvertirò all'Olimpico. Per me comunque l'amore per la Roma rimarrà intatto", ha detto Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida con i giallorossi. Il tecnico del Frosinone ...