Calcio | Allegri | ' l' obiettivo è la Champions ma non rinunciamo al sogno più grande'

(Di sabato 30 settembre 2023) Torino, 30 set. - (Adnkronos) - "Dobbiamo avere continuità e viaggiare a velocità di crociera, come dico sempre. Innanzitutto dobbiamo crearci il nostro vantaggio accumulando punti per l'della qualificazione inma senza rinunciare alpiù". Così l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match di Bergamo con l'Atalanta.

Torino, 30 set. - (Adnkronos) - "Se i fischi dello Stadium possono dare fastidio? No, sono situazioni che devono essere vissute come stimolo. L'anno ...

La dirigenza della Juve l'ha strappato a una folta concorrenza di squadre e oraè pronto a ... Lui che ha già assaggiato ildei grandi proprio con i biancorossi in Serie B: 15 presenze ...In conferenza stampa, l'allenatore dei bianconeri Massimilianoha presentato la sfida, annunciando anche la pesante assenza di Vlahovic ...

Allegri trionfa a Capannelle con Lyricus: suo il Premio Fastigio Tuttosport

Brambati: «Allegri al posto di Inzaghi all’Inter avrebbe già vinto due scudetti» Calcio News 24

Ad annunciarlo è stato Massimiliano Allegri nel corso della conferenza ... Lui che ha già assaggiato il calcio dei grandi proprio con i biancorossi in Serie B: 15 presenze tra Coppa Italia e ...Torino, 30 set. - (Adnkronos) - "Se i fischi dello Stadium possono dare fastidio No, sono situazioni che devono essere vissute come stimolo. L'anno prossimo se la Juventus giocherà in Champions è un ...