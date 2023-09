Calci e pugni alla compagna di classe che si rifiuta di far copiare i compiti | il video virale sui social

Un ragazzo di 19 anni è stato Aggredito in strada ad Anzio, centro del litorale a sud di Roma. Dopo il pestaggio, avvenuto in piazza Cesare Battisti, ...

Non ha passato i compiti. E per questo l'hanno aggredita fuori dalla scuola. Un vero e proprio agguato per strada che il sindaco di Cesena Enzo Lattuca stigmatizza: 'Un episodio che colpisce per la ...Un artigiano di 71 anni a Pachino(Siracusa) è stato denunciato dalla Polizia di Stato per averpreso aun cliente 65enne che era rimastoinsoddisfatto di un lavoro che gli era stato commissionato. L'artigiano è accusato di lesioni personali.

Aggredisce con calci, pugni e morsi un'altra donna per gelosia Agenzia ANSA

Calci, pugni e colpi di cintura ai giocatori durante l’amichevole: Daspo per quattro tifosi LeccePrima

Colpita da calci e pugni perché si era rifiutata di far copiare i compiti. Il grave episodio è avvenuto all’esterno di un istituto professionale di Cesena, dove una ragazzina è stata malmenata dalle ...La notte gratis dei ricercatori all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte si trasforma in un incubo: 4 agenti di Polizia Locale contusi, il ...