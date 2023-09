Cagliari | Ranieri | “Dobbiamo restare uniti e lottare”

(Di sabato 30 settembre 2023)parla in conferenza stampa, facendo una richiesta ai tifosi: “Stiamo vicini a questa squadra. Criticateci, perché la critica ci stimola, ma tranquilli che tutti gli errori li analizziamo. Parlo a tutti quelli che hanno ilnel cuore. Quando sono tornato, a inizio gennaio, chiesi aiuto a tutti per riportare ilin A: c’era grande unità d’intenti e, piano piano, siamo riusciti nel sogno. Adesso siamo ultimi a 2 punti ma ad appena -1 dalla salvezza, non abbiamo ancora vinto come Udinese e Salernitana. Finora abbiamo giocato contro le due milanesi, prime in classifica, l’Atalanta quarta, il Torino decimo, il Bologna undicesimo e l’Udinese. E ora avremo Fiorentina e Roma. Le neopromosse spesso hanno sofferto all’inizio, tempo per recuperare c’è e non mi piacciono i disfattisti. Ho riflettuto molto su una domanda ...

