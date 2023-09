Caduta Libera | Malika Ayane e Alan Sorrenti protagonisti del secondo serale

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 30 settembre 2023) Domenica 1° ottobre, in prima serata su Canale 5appuntamento con “– I Migliori”, condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Torna-I Migliori. Questa domenica, nella postazione centrale, giocherà il campione Don Andrea Rabassini, il sacerdote varesino che durante la nona edizione ha accumulato un montepremi complessivo di 35.000 euro. A sfidarlo ci saranno: Stefano Corti e Veronica Gentili (categoria Vip), Daniele Battaglia e Ilenia (categoria Speaker Radiofonici), Damiano Carrara e Chiara Pannozzo (categoria Chef), Erica Zambelli, meglio conosciuta come Guenda, e Gianpaolo Gambi (categoria Comici), Riccardo Lani e Lara Ferrari(categoria Campioni senza portafoglio). Le categorie dei vip e degli speaker radiofonici giocheranno per ...