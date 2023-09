Bundesliga 2022 2023 | il Leverkusen travolge il Mainz 0-3 | tutti i risultati del pomeriggio

(Di sabato 30 settembre 2023) 5 gare nel sabatodi/24 ed un computo totale di 12 gol. Partiamo dalla vittoria più ampia. Partiamo dalla vittoria più ampia. Il Bayersi impone per 0-3 sul campo del: autogol di van den Berg, e reti di Grimaldo ed Hofmann. 1-3 invece per il Borussia Moenchengladbach sul campo del Bochum. In rete Neuhaus e Plea con la doppietta. Gol della bandiera firmato da Losilla. 2-0 del Wolfsburg in casa con l’Eintracht Francoforte, con la doppietta di Wind. Stesso risultato, ma a campo invertito, per lo Stoccarda, che batte in trasferta il Colonia. Anche qui decida una doppietta, quella di Undav. Unico 1-0 di giornata è quello casalingo dell’Heidenheim, che batte l’Union Berlino di Bonucci. Decisivo il calcio di punizione di Jan-Niklas Beste. SportFace.

Stiamo ovviamente parlando di Robert Lewandowski, punta polacca dei blaugrana arrivata in catalogna neldopo aver trascorso più di una decade in(fra Borussia Dortmund e Bayern Monaco).

Almeno per una sera, il Dortmund è primo in classifica in Bundesliga: i gialloneri si impongono 3-1 sul campo dell'Hoffenheim e si prendono la vetta in attesa di Lipsia-Bayern e Mainz-Leverkusen.