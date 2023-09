(Di sabato 30 settembre 2023)durante. Sullo 0 - 2 per la squadra di Garcia grazie ai gol di Ostigard e Osimhen , l'allenatore dei salentini D'è stato protagonista di un forte battibecco a ...

SALERNO - Scoppia il caso Dia nella Salernitana alla vigilia della trasferta sul campo del Lecce , dove l'attaccante non farà parte del gruppo a ...

Tensione durante- Napoli . Sullo 0 - 2 per la squadra di Garcia grazie ai gol di Ostigard e Osimhen , l'allenatore dei salentini D'Aversa è stato protagonista di un forte battibecco a ...In casa Napoli, in particolare, è scoppiata vera e propriasu Osimhen, con il suo ... Juventus "1 - 0, Allegri punge la critica: "Da anti - Inter a brocchi nel giro di una settimana" Ma ...

Bufera Lecce-Napoli, tensione e urla a bordocampo: D'Aversa furioso con il quarto uomo Corriere dello Sport

Bufera sulla città, ora si contano i danni. L'agronomo: «Rischio alto, pini da abbattere» quotidianodipuglia.it

Un Napoli ritrovato si prepara alla sfida contro il Lecce con vista Champions League: Garcia deve decidere se fare turnover verso il Real Madrid ...Il successo contro l’ Udinese è stata una vera boccata d’ossigeno per il Napoli al centro della bufera dopo il caso Osimhen, scatenato da un pasticcio social della società. La tensione, però, dalle pa ...