Bronzetti-Krueger oggi in tv | data | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Wta Pechino 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 30 settembre 2023) Luciaaffronterà Ashlynnel turno di qualificazione del WTA 1000 di, torneo in programma dal 30 settembre all’8 ottobre. Dopo i quarti di finale ottenuti sia a Guangzhou che a Ningbo, la tennista romagnola si è presentata all’ultimo mento in quel diper provare la strada delle. All’esordio un successo in tre set contro la veterana Rebecca Marino, ora la possibilità di giocarsi un posto nel main draw contro la statunitense n°75 del mondo e protagonista di una buona scalata nel ranking negli ultimi mesi. Si tratta del primo scontro diretto tra le due giocatrici. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, sabato 30 settembre, come ...