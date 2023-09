“Brindo a chi scoppia il fegato da un anno” | Lollobrigida stronca l’attacco della sinistra sul vino

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 settembre 2023) Ancora una polemica sterile inventata per colpire Francesco. Il ministro parla delitaliano in contesti promozionali e afuori di testa. L’ultima follia: il titolare del dicastero dell’Agricoltura esovranità alimentare avrebbe, secono i malevoli, incitato gli atleti e gli sportivi a bere. O meglio: avrebbe accostato il benessere fisico degli sportivi al consumo di. Come al solito, quando si tratta di, le frasi vengono estrapolate e interpretate ad uso e consumo di polemiche. “Come al solito qualche ‘deficiente’ (mancante di capacità di capire) e molti pronti a strumentalizzare ogni mia affermazione hvoluto regalare commenti che se non fossero ...