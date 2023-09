Braglia | «Inter | col Sassuolo campanello d’allarme! Non vorrei…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023) La inattesa sconfitta dell’contro il, secondo l’ex calciatore Simone, è und’allarme ALLARME – Le parole di Simonesull’a TMW Radio: «? Non vorrei che tornino i “mal di pancia” dello scorso anno. La partita colè und’allarme».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati