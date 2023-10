Bonus trasporti da 60 euro | fondi esauriti in poche ore | stop alle domande

(Di sabato 30 settembre 2023) Tra le 9 e le 16.51 sono 213.280 i nuovirilasciati. Ilserve per l’acquisto di un abbonamento per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Si può chiedere per se stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indica il codice fiscale del beneficiario. Il requisito è quello di un reddito complessivo non superiore a 20mila

E proprio su proposta di FIABA è stato introdotto, con la legge di Bilancio 2022, il 75% per ...

Il bonus trasporti da 60 euro, destinato a cittadini con un reddito non superiore a 20 mila eur, è andato esaurito in meno di 24 ore: il sito continua ad accettare chi entra e si mette in coda, ma il ...