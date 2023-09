Bonus psicologo | online i nuovi beneficiari

(Di sabato 30 settembre 2023) Via allo scorrimento della graduatoria del2022: in attesa che il contributo per le spese delle sedute di psicoterapia diventi strutturale con l’apertura alle richieste per il 2023, l’Inps ha pubblicato gli elenchi deidelle risorse inutilizzate del 2022. L’istituto di previdenza ha effettuato il riesame delle domande per riassegnare i voucher scaduti secondo l’ordine degli elenchi regionali o provinciali. Il messaggio dell’Inps Con il messaggio n. 3356 del 26 settembre 2023, l’Inps ha comunicato l’aggiornamento delle graduatorie con iaventi diritto. Coloro che avevano inoltrato la richiesta delsenza però rientrare tra ipossono adesso controllare sul sito dell’Inps se fanno parte ...

In attesa del decreto che disciplini il2023, intanto l'INPS annuncia lo scorrimento delle graduatorie per il2022. Dunque, via libera a nuovi beneficiari. Tale scorrimento si è reso possibile grazie alle ...

L'Inps ha riesaminato le domande del 2022 del bonus psicologo e aggiornato le graduatorie per riassegnare le risorse inutilizzate a nuovi beneficiari ...