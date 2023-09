Bollate | danno soccorso a un anziano e finiscono in un dirupo

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 30 settembre 2023) Un’incredibile disavventura è accaduta nella giornata di giovedì 21 settembre ad un nostro collaboratore di lunga data, Paolo Minora, che si trovava in vacanza in alta Valtellina con la compagna Silvana. Erano giunti in una splendida zona a metà montagna all’interno dell’area del Parco ...