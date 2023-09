Biden | i pagamenti a padre e figlio | bonifici cinesi | esplode la bomba

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) «Ieri Joeè venuto in Michigan a farsi fotografare al picchetto (picket line, ndr), ma sono le sue politiche a mandare i lavoratori dell'auto del Michigan in fila per la disoccupazione». Ha risposto così mercoledì sera l'ex presidente Donald Trump, anche lui dal Michigan, a, che il giorno prima si era unito al picchetto dei lavoratori della UAW (il sindacato dell'auto) in sciopero dal 15 settembre – mossa senza precedenti per un presidente in carica. Anche Trump ha parlato ai lavoratori in sciopero, ma nella fabbrica di componentistica Drake Enterprises di Clinton Township, un sobborgo di Detroit – mentre si teneva il secondo incolore dibattito tra gli altri 7 candidati alle primarie Gop, il cui unico momento degno di nota è stato quando Chris Christie ha accusato Trump di non farsi vedere ai dibattiti per paura di dover rispondere del suo ...