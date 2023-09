Berlusconi Day | le copertine-tributo di una giovane artista

Il mito di Silvio Berlusconi è ancora forte nei militanti di Forza Italia. L’operazione revival in memoria del Presidente nel giorno del suo ...

Trenta interventi chirurgici su viso e corpo dopo un'aggressione atroce, quella per mano dell'ex marito , che cercò di cancellare la sua identità ...

Marta Fascina non è a Paestum: questa volta neppure con una lettera ai colleghi di partito riuniti per la tre giorni per Berlusconi. La lettera dei ...