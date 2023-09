Non accennano a calare i prezzi di diesel e benzina e gli automobilisti cercano il modo per risparmiare: dove si spende di meno per un pieno ? Il ...

Il controesodo costa caro alle famiglie italiane di rientro dalle ferie estive. A cominciare dalla spesa per fare il pieno: la benzina 'fai-da-tè in ...

La classifica del Codacons: il pieno più costoso ad Hong Kong (3 euro al litro), il più economico in Venezuela (meno di 2 centesimi). In Europa è ...

Benzina, la classifica dei Paesi dove costa di più e quanto la si paga in Italia rispetto al resto d’Europa Corriere della Sera

Benzina, dove conviene fare il pieno in Europa ilGiornale.it

Triste primato per l’Italia che nella classifica europea dei prezzi della benzina si piazza al quinto posto ... la Svezia si distingue come il paese con il prezzo più alto, dove un litro di diesel ...La classifica del Codacons: il pieno più costoso ad Hong Kong (3 euro al litro), il più economico in Venezuela (meno di 2 centesimi). In Europa è Varsavia la città più conveniente, mentre gli italiani ...