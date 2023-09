Beautiful | anticipazioni dal 2 al 7 ottobre 2023 | Bill ritrova Li

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 30 settembre 2023)Spencer, secondo ledegli episodi in onda su Canale 5 dal 2 al 7, farà una buona azione. L'uomo, infatti, troverà Li in un vicolo e la porterà a casa sua per aiutarla. Nel frattempo, Finn affronterà Sheila e cercherà ancora una volta di fuggire, mentre Taylor e Ridge saranno preoccupati per Steffy., trame dal 2 al 7: Sheila dice a Finn che Li è morta Finn, dopo essersi svegliato, urlerà a sua madre di voler vedere Steffy, ma non riuscirà a convincerla a lasciarlo andare via. Il giovane, non appena Sheila lascerà la stanza, proverà a persuadere Mike di aiutarlo a fuggire. Intanto, Hope, come segnalano le trame settimanali, si accerterà che Deacon non abbia più ...