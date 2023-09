Beach volley | World Tour 2023 | Gottardi Menegatti inarrestabili | è semifinale! Nicolai Cottafava quinti

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) Ancora una semifinale per l’Italia in un Elite 16, stavolta a Parigi con Martae Valentinache hanno compiuto l’ennesima impresa di una stagione da incorniciare battendo 2-0 ai quarti di finale le brasiliane Carol/Barbara e per la seconda volta in stagione in un Elite 16 (dopo il quarto posto di Tepic) e per la quarta volta contando anche i Challenge, conquistano la top4 di un torneo di massimo livello, il tutto a meno di una settimana dal via dei Mondiali e a dieci mesi dai Giochi Olimpici che si disputeranno proprio a Parigi.hanno giocato un match di altissimo livello contro le brasiliane Carol/Barbara che avevano battuto due volte le azzurre in stagione. Dopo una prima fase equilibrata, le italiane con muro, difesa e fase cambio palla senza sbavature, guadagnano un vantaggio ...