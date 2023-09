Beach Volley Femminile | Menegatti-Gottardi volano in semifinale nell’Elite 16 Pro Tour

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 30 settembre 2023) Parigi – Prosegue senza sconfitte il percorso di Martae Valentinaall’Elite 16 Prodia Parigi. Le Azzurre confermano il successo ottenuto agli ottavi di finale contro le americane Julia Scoles e Betsi Flint, battendo in seguito le brasiliane Carolina Solberg Salgado e Barbara Seixas de Freitas per 2-0 (21-16, 21-18) ai quarti della competizione e approdando in. L’appuntamento per la gara, che potrebbe portare l’Italia in finale, è proprio questa sera alle ore 21 contro Kristen Nuss e Taryn Kloth, team che è riuscito a superare le Azzurre nella prima uscita della fase a gironi. Quinto posto finale invece per gli Azzurri con buoni spunti in vista dei Campionati del Mondo in programma dal 6 al 15 ottobre in Messico (Tlaxcala, Huamantla e ...