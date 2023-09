Battle Royale | un modo ancora perfetto di raccontare il disagio giovanile

Leggi su movieplayer

(Di sabato 30 settembre 2023) Perchédi Kinji Fukasaku èildiilai giorni nostri. In occasione di una delle ultime interviste rilasciate alla stampa internazionale (The Guardian) per l'uscita USA del suo, fu fatto giustamente notare a Kinji Fukasaku come fosse incredibile che una pellicola del genere potesse essere stata concepita da un cineasta con più di 70 anni e in attività già da quasi mezzo secolo. La sua natura moderna, il suo respiro contemporaneo, la sua voglia di parlare del futuro e la sua spinta sovversiva la rendono infatti un'opera dalle caratteristiche perfette per essere avvicinata più ad autore in rampa di lancio, pieno di cose da dire e con l'ardore …