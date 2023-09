Basket | Serie A1 2023 2024 | Trento non sbaglia all’esordio | super Grazulis e Cremona battuta

(Di sabato 30 settembre 2023) Riparte laA1 di. Si ricomincia dalla BLM Group Arena dicon la sfida tra Dolomiti Energiae Vanoli, al ritorno nella massima categoria dopo la promozione dello scorso anno. La squadra di Paolo Galbiati nonal debutto, nonostante l’addio della stella Flaccadori in direzione Milano, e vince 91-84 grazie a un, autore anche di un grande Mondiale con la Lettonia di Banchi, da 25 punti. Bene anche Udom in uscita dalla panchina con 14 punti e 4 rimbalzi e Baldwin con 13 punti e 4 assist. Non bastano agli ospiti i 18 con 5 rimbalzi di Oden e i 16 con 4 assist di Legarowski. Nella prossima giornatagiocherà in casa di Pistoia, dopo la ...

Il LIVE in DIRETTA di Trento-Cremona , sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È la sfida che dà finalmente il via alla ...

Il LIVE in DIRETTA di Trento-Cremona , sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È la sfida che dà finalmente il via alla ...

Il LIVE in DIRETTA di Trento-Cremona , sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È la sfida che dà finalmente il via alla ...

Il LIVE in DIRETTA di Trento-Cremona , sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È la sfida che dà finalmente il via alla ...

Il LIVE in DIRETTA di Trento-Cremona , sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È la sfida che dà finalmente il via alla ...

Una grande festa disi è svolta questa mattina presso uno dei supermercati di Caltanissetta: oltre cento atleti ... Vi aspettiamo per l'esordio inC domenica 8 ottobre alle ore 20 al ...La nuova stagione di LegaA sta per ripartire e da quest'anno i tifosi potranno seguire tutte le emozioni della pallacanestro su DAZN. Il tip off è in programma sabato 30 settembre con l'anticipo che vedrà ...

Serie A di basket al via: ecco tutte le quote per lo scudetto La Gazzetta dello Sport

Basket serie A: Golden e Zega non bastano. Esordio amaro per la Vanoli che cade contro la Dolomiti La Provincia di Cremona e Crema

Palla a due a partire dalle ore 18. Cardani ha rinnovato per altri 3 anni, sulla sponda amaranto è arrivato il play Williams ...Le telecronache delle gare casalinghe saranno affidate ancora una volta alla storica voce di Michele Zavagnini ...