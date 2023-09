Basket femminile | Serie A1 | vittorie larghe per San Martino di Lupari e Reyer Venezia | debutto amaro per le neopromosse

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) Si sono completati poco fa i due anticipi della prima giornata dellaA1 di2023-2024, inaugurata con il tradizionale Opening Day ospitato quest’anno dal PalaRomare di Schio (Vicenza). Andiamo a scoprire insieme come sono andati, in attesa delle altre partite in programma domani domenica 1° ottobre. ALAMA SANDI-REPOWER SANGA MILANO 82-68 L’Alama Sandiinizia col piede giusto la nuova stagione, infliggendo una sconfitta per 82-68 alla neo-promossa Sanga Milano. Le padovane prendono subito le redini del match toccando la doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto (17-5), con le lombarde che provano a rimanere in scia dopo 10’ (22-15). Nella seconda frazione l’Alama non riesce a fare nuovamente il vuoto, con la ...