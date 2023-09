Baroni Torino squadra forte | Verona in costruzione

(Di sabato 30 settembre 2023) "È importante continuare a lavorare bene, affrontare le partite con coraggio e concentrazione"- "Pochi gol? I problemi dobbiamo risolverli, trovare le soluzioni è il nostro lavoro". Così il tecnico del, Marco, in conferenza stampa in vista della sfida sul campo del, in p

In vista della gara di lunedì contro il Torino , il tecnico del Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa. In apertura l’allenatore ...

214] Telecronaca: Alberto Santi Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana L'Hellas Verona di Marcoapproda allo stadio Olimpico Grandeper affrontare la formazione granata di Ivan ...Football Club - Hellas Verona Football Club, le probabili formazioniFootball Club (3 ... Dawidowicz; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Terracciano; Duda, Ngonge; Bonazzoli Allenatore:...

Baroni: "Torino complicato da affrontare, miglioriamo le soluzioni ... Hellas Verona

Baroni: “Col Torino partita complicata, servirà coraggio. Suslov…” Hellas1903.it

MODENA - Mai dare per vinto il Venezia: al Braglia gli arancioneroverdi vincono in rimonta 3-1 contro il Modena e tornano ai tre punti dopo la sconfitta casalinga con il Palermo. Il primo tempo è senz ...Le parole dell'allenatore del Verona Baroni in vista della trasferta contro il Torino, valida per la 7ª giornata di Serie A ...