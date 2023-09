Barcolana55 | l’alzabandiera apre l’evento 2023

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 30 settembre 2023) Con la tradizionale cerimonia delsi è aperta ieri alle 12.00 ladi Trieste. Nei prossimi dieci giorni 250 eventi a terra e in mare, più il grande evento del Barcolana Sea Summit, animeranno la città in attesa della grande regata in programma domenica 8 ottobre alle 10.30., superati i mille iscritti: è subito festa con i Coma Cose Dopo aver superato quota 1000 iscritti domenica scorsa, ad oggi sono già registrati per il via oltre 1200 imbarcazioni, mentre in città la grande festa è iniziata ieri sera, con il concerto dei Coma Cose preceduti alle 20 dai Broccoletti Pop. “È sempre una grande emozione aprire la Barcolana – ha dichiarato Mitja Gialuz, per il quale questa è la decima edizione da presidente della Società Velica di Barcola e Grignano – e questa cerimonia, che coinvolge direttamente i soci ...