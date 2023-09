Barcellona | i giornali catalani deridono Sergio Ramos dopo l’autogol

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 settembre 2023) La reazione dei-Siviglia, sfida di Liga decisa daldiLa prima sfida dialdal suo ritorno al Siviglia non è andata come sperava. Il difensore spagnolo aveva dichiarato che avrebbe voluto segnare il suo primo gol proprio contro la squadra blaugrana. La realtà dei fatti è stata ben diversa, con l’ex Real che è stato il protagonista in negativo. L’1-0 con cui la squadra di Xavi ha conquistato i 3 punti è arrivato infatti grazie ad un autogol proprio di. Inon hanno ovviamente perso tempo per deridere lo storico rivale, titolando “Poesia“ ...