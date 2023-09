(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati rinviati a giudizio e affronteranno ila novembre Alessandro e Roberto Moniello,accusati dell’omicidio delLuigi Izzo,con sei coltellate nella notte tra il 5 ed 6 novembre 2022 a Castel Volturno (Caserta) nel vialetto di casa sotto gli occhi della moglie. A disporre il giudizio per i due indagati (difesi da Giuseppe Guadagno) per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla minorata difesa, è stato il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Daniela Vecchiarelli; il dibattimento si terrà davanti alla Corte d’Assise. Secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere (sostituto Annalisa Imparato), che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio ...

Genova - Un nuovo blitz dei Ris di Parma nel negozio didi via Merano, a Sestri Ponente, dove lavorava Mahmoud Abdalla, il ragazzo di 19 anni di origini egizianee orribilmente mutilato il 23 luglio scorso. Un nuovo sopralluogo nei locali ...Hoprima Matteo e poi Monica. Sono rovinato, non c'è via di scampo . La colpa è soltanto mia ... fin quando l'uomo non ha tirato fuori un rasoio dae tagliato la gola alla 78enne. ...

Barbiere ucciso, padre e figlio rinviati a giudizio. "6 coltellate, hanno ammazzato in due" CasertaNews

Barbiere ucciso nel Casertano, padre e figlio a processo Agenzia ANSA

Sono stati rinviati a giudizio e affronteranno il processo a novembre Alessandro e Roberto Moniello, padre e figlio accusati dell'omicidio del barbiere Luigi Izzo, ucciso con sei coltellate nella ...Un delitto che aveva destato molto scalpore nella comunità di Castel Volturno, in provincia di Caserta. L'omicidio di Luigi Izzo, il barbiere ucciso nella notte tra il 5 e 6 novembre del 2022 al ...