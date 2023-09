perde i sensi mentre si trova sulla giostra, scende e si accascia a terra . Grande paura ieri sera per un Bambino di 5 anni a Trabia, in provincia ...

Undi seisi è allontanato da casa, eludendo il controllo della madre, ed è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri. Il fatto risale a ieri mattina ed é accaduto a Polistena, in ..."Alle mamme veniva chiesto di lasciare sul corpo delun segno di riconoscimento: spesso era ... nei 600di storia. La seconda sezione si concentra sulla vita nell'ospedale e le storie di ...

Bambino di 6 anni si allontana da casa, trovato dai carabinieri Agenzia ANSA

Polostena: bambino di 6 anni va via di casa. Ritrovato dai Carabinieri CityNow

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE ripartono le letture per bambini da zero a sei anni con i loro genitori a cura delle nostre lettrici volontarie NpL. Per quest’anno 2023- 2024 l’appuntamento sarà tutti i giovedì ...«Alfredo continuerà a fare spettacoli tra le nuvole. Non lascerò disperdere i suoi sogni, che erano anche i miei, ma porterò avanti i nostri progetti per ...