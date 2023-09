Ballando con le stelle | Milly Carlucci presenta i maestri | ecco chi sono

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 30 settembre 2023)con le, la conduttricei 12 ballerini-che faranno parte del cast della prossima edizionecon le, è tutto pronto per la nuova edizione condotta da. Il noto programma televisivo tornerà in onda su Rai Uno dal prossimo 21 ottobre. La diciottesima edizione vedrà in giuria: Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Dunque i cinque giuratistati nuovamente confermati puntata dopo puntata avranno il compito di esporsi su ogni performance, tra commenti, opinioni, voti ed alzate di palette. Leggi anche –> Dayane Mello esordisce in libreria: l’annuncio e titolo del libro ...