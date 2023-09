Unaha colpito una barca al largo delle coste dell'Australia orientale uccidendo un uomo e ferendone un altro. I due uomini erano sulla barca quando questa è stata colpita e ribaltata intorno alle ...Qui però la cosadi più " come in effetti già colpiva nella Gemella H , non per caso il solo altro 'vero' romanzo dell'autore. Come lì, anche leggendo Il paradosso della sopravvivenza si ha ...

Balena colpisce una barca, un morto e un ferito in Australia ilmattino.it

McGrath: «Sono cresciuto in un istituto psichiatrico criminale, la follia mi ha insegnato l'arte di scrivere» ilmessaggero.it

Imbarcazione capovolta da una balena saltata fuori dall’acqua, due le persone tratte in salvo dalla polizia ...L’imbarcazione si è ribaltata intorno alle 6 del mattino (ora locale) nelle acque al largo di La Perouse, 14 chilometri a sud-est di Sydney ...