Auto invade la corsia opposta | muoiono due giovanissimi a Napoli | Lucia Morra e Francesco Altamura

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 30 settembre 2023) Due ragazzi di 20 e 23,, di, sono morti la scorsa notte in un incidente stradale . Intorno alla mezzanotte e mezza, un’Audi con targa estera, guidata da un 38enne che percorreva via Terracina in direzione Agnano, ha invaso ladel senso opposto. L’impatto violento con uno scooter Yamaha con in sella i due ragazzi è avvenuto a circa 300 metri dall’ospedale...