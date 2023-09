Atp Pechino 2023 | vittorie per Medvedev e Humbert | Zverev batte Davidovich alle 3 di notte

(Di sabato 30 settembre 2023)3 dilocali è finalmente volta al termine quest’infinita giornata dell’Atp 500 diin cui si sono disputati i quattro match di secondo turno della parte bassa del tabellone. La sconfitta di Matteo Arnaldi contro Jarry, maturata dopo tre ore di gioco (LA CRONACA), è stata sola la prima battaglia di tante in un giorno che sembrava davvero non finire mai. Ad avere la peggio sono stati Alexandere AlejandroFokina, scesi in campo quando la mezzaera già passata e rimasti a battagliare per oltre due ore e mezza. Ad avere la meglio è stato il tedesco in rimonta per 6-7 6-2 6-1, ma ovviamente l’entusiasmo della vittoria è stato smorzato dalla frustrazione di finire così tardi. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI Ai quarti ...

Ripartire da un campo sconosciuto per cancellare la tristezza della finale persa degli US Open 2023 contro Novak Djokovic. Questo l’obiettivo di ...

... 'Voglio superare Novak Djokovic' Novak Djokovic: 'Rivalità con Carlos Alcaraz Non è come quella con Federer e Nadal'- Il possibile cammino di Carlos Alcaraz: Jannik Sinner sulla sua ...- Day 1: in campo Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. De Minaur sfida Murray Cervara torna a parlare della finale persa da Daniil Medvedev contro Novak Djokovic Daniil Medvedev costruisce ...

Atp Pechino, rivivi la diretta: Musetti e Sinner volano al secondo turno Corriere dello Sport

ALTRI SPORT Tennis, ATP Pechino: Arnaldi eliminato in tre set da Jarry Ed è arrivato ad un punto dalla vittoria, ma non è bastato a Matteo Arnaldi, eliminato al secondo turno del… Leggi ...(LaPresse) Domani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scenderanno in campo per gli ottavi di finale dell'Atp 500 di Pechino. L'altoatesino se la ...