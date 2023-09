ATP Pechino 2023 | Arnaldi spreca 3 match point e viene eliminato da Jarry agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Arnaldi non tiene la potenza di Jarry da fondo. 15-0 Prima vincente di Jarry. GAME ARNALDI, 2-2! Ace ...

Sconfitta e rimpianti aper Matteo Arnaldi . Il ligure si ferma al secondo turno del China Open , torneo500, battuto in tre set dal n. 23 al mondo Nicolas Jarry con lo score di 6 - 7, 7 - 6, 6 - 3 in 3 ore di ...(CINA) - Matteo Arnaldi contro Nicolas Jerry: in palio il pass per i quarti di finale del China Open ,500 che si svolge sul duro dell' Olympic Green Tennis Centre di. Segui la diretta del match con ...

ATP 500 Pechino, ATP 250 Astana e WTA 1000 Pechino: I risultati con il dettaglio del Day 4. Oggi in campo quattro ... LiveTennis.it

Prestazione di forza notevole quella di Alex de Minaur, che al primo turno dell’Atp 500 di Pechino contro Andy Murray, rimonta un match che sembrava indirizzato verso i binari del tennista britannico ...Agli ottavi di finale il 20enne di Murcia affronterà Lorenzo Musetti. In conferenza stampa lo spagnolo ha parlato del suo ritorno in campo e ha commentato le recenti dichiarazioni di Rafael Nadal, che ...