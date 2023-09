Atp Pechino 2023 | Arnaldi si ferma a un passo dai quarti | sconfitto da Jarry dopo aver avuto 3 match point

(Di sabato 30 settembre 2023)precisamente tre ore di gioco Matteodeve salutare l’ATP 500 diin tre set da Nicolas. Un’altra prestazione di buon livello da parte del tennista ligure contro l’attuale n°23 del mondo e protagonista ieri dell’eliminazione di Stefanos Tsitsipas. Ma senza dubbio l’azzurro lascerà il torneo cinese con l’amaro in bocca, dato che nel corso delperso con il punteggio finale di 6-7(4) 7-6(4) 6-3 haben tres consecutivi sul 6-5 del secondo parziale. In realtà Matteo ha poco da recriminare su quei punti, davvero ben giocati dal cileno che ha trovato sempre la prima di servizio. Resta l’ottimo torneo da parte del numero 3 d’Italia, che ha vinto tre partite tra ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Arnaldi non tiene la potenza di Jarry da fondo. 15-0 Prima vincente di Jarry. GAME ARNALDI, 2-2! Ace ...

Sconfitta e rimpianti aper Matteo Arnaldi . Il ligure si ferma al secondo turno del China Open , torneo500, battuto in tre set dal n. 23 al mondo Nicolas Jarry con lo score di 6 - 7, 7 - 6, 6 - 3 in 3 ore di ...(CINA) - Matteo Arnaldi contro Nicolas Jerry: in palio il pass per i quarti di finale del China Open ,500 che si svolge sul duro dell' Olympic Green Tennis Centre di. Segui la diretta del match con ...

ATP Pechino - Jannik Sinner batte Daniel Evans in tre set all'esordio, è agli ottavi Eurosport IT

ATP 500 Pechino: Il programma completo di Sabato 30 Settembre 2023. In campo Matteo Arnaldi in singolare e Jannik ... LiveTennis.it

Agli ottavi di finale il 20enne di Murcia affronterà Lorenzo Musetti. In conferenza stampa lo spagnolo ha parlato del suo ritorno in campo e ha commentato le recenti dichiarazioni di Rafael Nadal, che ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Buona prima di Arnaldi. 40-40 Palla break annullata con un gran serve and volley! Che coraggio! 30-40 Comanda il gioco Jarry, Arnaldi indovina la direzione ...