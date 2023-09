(Di sabato 30 settembre 2023)ha conquistato un belposto alal Sas, tradizionale evento podistico giunto alla 76ma edizione che si disputa lungo le strade di Trento. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri ha completato la distanza di 10,05 km con il tempo di 28:52, ottenendo il miglior risultato della carriera in questo evento. Il padrone di casa, sostenuto da un pubblico estremamente caloroso, è tornato in gara dopo la poco soddisfacente prestazione offerta ai Mondiali e oggi si è dovuto inchinare al cospetto dellainscenata dal 27enne kenyano Kibiwottnel nono dei dieci giri. L’allievo di Massimo Pegoretti è riuscito ad avere la meglio su altri kenyani di prestigio come Charles Rotich (28:59) e Alex Korio (28:59).si è imposto con il tempo di ...

TRENTO. L'annata dell'outdoor sta per andare in archivio, ma non per la città di Trento, che si appresta ad ... come da tradizione, per il Giro al Sas edizione 2023 : l'idolo di casa......running che vedrà protagonisti alcuni degli atleti Adidas che hanno appena partecipato ai Mondiali didi Budapest. Sedici di loro (8 uomini e 8 donne), divisi in due team capitanati da...

Atletica, Yeman Crippa secondo al Giro al Sas. Kandie vince con una progressione micidiale OA Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Il ventisettenne keniano ha sbrogliato la matassa nel corso del nono dei dieci giri di circa mille metri con arrivo in Piazza Duomo, per chiudere la pratica in 28'48" e lasciarsi alle spalle ...Il ventisettenne keniano ha sbrogliato la matassa nel corso del nono dei dieci giri di poco più di metri con arrivo in piazza Duomo, per chiudere la pratica in 28:48 e lasciarsi alle spalle ...