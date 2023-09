Atalanta - Juve | i convocati di Allegri | Vlahovic e Milik out

(Di sabato 30 settembre 2023) Dopo la vittoria casalinga nel turno infrasettimanale contro il Lecce, lantus torna in campo in Serie A . La squadra disarà impegnata nella trasferta contro l'. Fischio d'...

Dopo la vittoria casalinga nel turno infrasettimanale contro il Lecce, la Juventus torna in campo in Serie A . La squadra di Allegri sarà impegnata nella trasferta contro l'. Fischio d'inizio in programma alle ore 18 di domenica 1 ..., De Ketelaere c'è De Ketelaere sì, ma Gasperini dovrà fare i conti con altre assenze. Quella, ovviamente, di Bilal Touré , che procede nel percorso di riabilitazione, ma non ci sarà ...

Allegri: "Contro l'Atalanta senza Vlahovic e Milik".

Dovremo fare grande attenzione e avere un ritmo alto". Cosi' Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Atalanta, in programma domani alle 18 al ...Lui giocava all'Atalanta e io alla Juve, ma ci siamo sempre incontrati in Nazionale e ci conosciamo bene. Oltre alla sua forza fisica, è bravo a leggere molte situazioni. Per questo dico che è un ...