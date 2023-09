Atalanta | Gasperini | “De Ketelaere? Aspettiamo l’allenamento di oggi pomeriggio”

(Di sabato 30 settembre 2023) Le parole del tecnico dell’Gian Pierodurante la conferenza stampa di presentazione del match contro la Juventus: “De? Dobbiamo aspettaredel. Ieri ero più pessimista,più ottimista: lo porterò se starà bene per giocare. Se il test sarà positivo verrà convocato e potrà giocare. L’attenzione è a questa partita, poi ci saranno Sporting e Lazio. Abbiamo fatto una buona striscia di risultati, questa è una settimana con tre incontri, uno più importante dell’altro. È una gara molto attesa, la Juventus è una grande squadra, penso che non ci siano dubbi. È partita bene, a parte lo sgambetto del Sassuolo, sappiamo che è una delle migliori squadre”. SportFace.

