Atalanta | Gasperini | ' con la Juve la partita più importante'

(Di sabato 30 settembre 2023) "Lantus per me è stata una palestra di calcio e di vita da giocatore e allenatore delle giovanili, ma per me esiste solo l'. E' lapiùdall'avvio di stagione". Gian ...

Gian Piero Gasperini , tecnico dell' Atalanta , ha parlato in conferenza stampa nel postpartita della sfida col Verona. Queste le sue parole: LA PA...

L’Atalanta vince contro l’ Hellas Verona e continua la sua striscia positiva, seppur non brillantissima secondo Gasperini . Il Verona oggi un po’ ...

Ecco quali sono attualmente le Probabili formazioni di Atalanta-Juventus per quanto concerne la giornata di Serie A 2023-2024 Settima giornata di ...

La Juve ntus è attesa dalla delicata trasferta di Bergamo contro l' Atalanta . Una sfida in cui Allegri e Gasperini dovranno cercare punti per la zona ...

L'si prepara ad ospitare la di Max Allegri nel match valevole per la settima giornata di Serie A . La squadra divuole confermarsi . Il tecnico dei bergamaschi, nella consueta ...... ma per me esiste solo l'. E' la partita più importante dall'avvio di stagione". Gian Piero, alla vigilia della sfida al suo passato, soppesa il valore della partita: "Siamo solo a ...

Atalanta, che tegola per Gasperini: un titolare è in dubbio per la Lazio Lazio News 24

Se il test sarà positivo verrà convocato e potrà giocare». Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus.Atalanta-Juventus, le parole di Allegri in conferenza stampa: "Vlahovic e Milik non ci saranno. Ecco chi gioca in attacco" ...