(Di sabato 30 settembre 2023) Domani alle 18 sfida ad alta quota tra l'e Juventus, un test importante per entrambe, una sfida in cui chi vince vola verso le primissime posizioni e chi perde dovrà capire se è solo una battuta d'arresto oppure se ancora manca qualcosa per poter combattere con le migliori. ...

... che in un colpo solo perde Vlahovic e Milik alla vigilia della sfida con l'. La coppia di ...Kean titolare e il giovane Yildiz tra i favoriti per giocare uno scampolo di partita dopo le...... in conferenza stampa alla vigilia del match con l', le parole del direttore tecnico ... Yildiz Domani avrà una grande occasione senza Vlahovic e Milik, viene da due partite moltocon la ...

Atalanta, buone notizie per De Ketelaere Today.it

La conferenza stampa di Allegri verso Atalanta-Juve Juventus Football Club

Il passato che ritorna, l’attualità che impone invece di ritrovare la retta via smarrita di dantesca memoria per rimettersi in pista ed ambire alla zona play-off. Alla vigilia del ...Dopo il successo di misura in casa contro il Lecce, la Juventus farà visita all'Atalanta di Gasperini reduce dalla vittoria esterna contro il Verona. A 24 ore dal fischio d'inizio, ...