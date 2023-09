Aston Villa-Brighton sabato 30 settembre 2023 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 30 settembre 2023) L’avventura nella EFL Cup-24 disi è conclusa ai sedicesimi di finale dopo le sconfitte rispettivamente contro Everton per 2-1 e Chelsea per 1-0. Due squadre in crisi in Premier League hanno avuto una piccola soddisfazione in coppa, buona per risollevare il morale. La formazione guidata da Unai Emery è InfoBetting: Scommesse Sportive e