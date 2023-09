Asteroid City è la confessione più sincera di Wes Anderson

Leggi su movieplayer

(Di sabato 30 settembre 2023)è la pellicola in cui Wesdecide di mettersi a nudo, invitando lo spettatore a intraprendere un viaggio al centro del proprio vuoto artistico e dimostrando tutto l'amore per i suoi personaggi. Wesè prima di tutto un esteta. A ben guardare ci sono pochi cineasti in attività così ossessionati dalla ricerca della propria forma, del proprio marchio, della propria griff. Un altro nome associabile a questa categoria potrebbe essere quello di Nicolas Winding Refn (o NWR, come gli piace firmare i suoi lavori da qualche tempo a questa parte). Non è un caso che entrambi abbiano lavorato con il mondo della moda e con Prada nello specifico. Il cineasta statunitense lo ha fatto anche in occasione del suo ultimo film (penultimo anzi, anche se il successivo non è propriamente un …