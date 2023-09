Astana | ai quarti anche Thiem che batte Giron al tie - break del set decisivo

Questi gli accoppiamenti dei: Griekspoor - Korda, Lehecka - Medjedovic, Thiem - Ofner, e Mannarino - Rodionov. Nel libro d'oro del torneo dici sono finiti l'australiano John Millman ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'ATP 250 di2023 per la giornata di domenica 1° ottobre. E' tempo didi finale in Kazakistan, dove scenderanno in campo tutti i big rimasti in corsa. Ad aprire le danze saranno Lehecka e Medjedovic, ...

Astana: ai quarti anche Thiem che batte Giron al tie-break del set ... Tiscali

ATP Astana 2023, Lehecka e Mannarino accedono ai quarti di finale. Subito fuori Baez OA Sport

Scopri dove vedere ATP 250 Astana in diretta tv e streaming live, torneo che lo scorso anno venne vinto da Novak Djokovic ...