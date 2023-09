Assistente materna | Alessandra Bellasio | «Già esistono figure formate e specializzate Sono le ostetriche»

Da come fare il bagnetto al bimbo a come agire quando piange o ha il singhiozzo Ricostruire una rete a sostegno delle neo mamme attraverso i servizi ...

Assistente materna ? “Quando ho letto la notizia ci sono rimasta malissimo, come tutte noi. Leggere che si vogliono stanziare dei fondi per una nuova ...

"L'assistenza alla genitorialità e ci tengo a usare questa parola non s'improvvisa. Serve una formazione importante e una lunga esperienza per stare accanto a una madre, a un padre e a un neonato".Non ha fatto in tempo a vedere la luce che si è già incagliato su un fondale di contrarietà il progetto dell'. Tra le ostetriche "sconcertate e indignate" di venir sostituite da figure non professionali, le mamme femministe all'attacco perché "ancora una volta la genitorialità viene ...

