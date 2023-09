Assalto dei risparmiatori | da lunedì c' è il Btp Valore | quanto si guadagna

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Tornano i titoli di Stato dedicati ai piccoli. Dopo il successo dell'asta di giugno, tra il 2 e il 6 ottobre, salvo chiusura anticipata, si terrà la seconda emissione del Btp. Ieri, il ministero dell'Economia e delle finanze ha comunicato i tassi cedolari minimi garantiti per il bond quinquennale. Grazie al meccanismo di tassi crescenti, pensato proprio per i cassettisti, gli interessi riconosciuti aumentano nel tempo: nei primi tre anni la cedola è al 4,1%, mentre negli ultimi due sale al 4,5%. Al termine del collocamento (le ore 13 del 6 ottobre), verranno annunciati i tassi definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione. Il Btpè riservato unicamente ai piccoli(cosiddetti ...