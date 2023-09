Aspettando Milan-Lazio | alcune curiosità e ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 30 settembre 2023)suSabato 30 settembre, alle ore 18.00,si affronteranno nella settima giornata della Serie A: una sfida che, in passato, ha regalato tante emozioni ed. Ora ve ne elenco qualcuna: il 24 novembre del 1929 Pietro Bonfiglio giocò la sua ultima partita (non solo in rossonero.) Il 17 settembre 1933 ci fu l’esordio nella massima competizione italiana e con ladi Giovanni Battioni. Il 15 marzo del 1936 il giocatore delMario Romani realizzò contro i biancocelesti le ultime reti nel massimo campionato. Mentre il 17 gennaio del 1937, Walter D’Odorico segnò l’ultimo gol con gli “aquilotti.” Nello stesso anno, ma il 10 ottobre, ...